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此内容发布于2018年6月14日 下午4:20 最后更新 - 2018年6月14日 -16:20

（法新社纽约14日电） 美国纽约州今天对总统川普和他的子女提告，指控他们的家庭基金会「持续进行不法行为」，要求解散这个慈善组织。

今天适值川普72岁大寿，这起官司象徵白宫面临的法律麻烦再添一椿，范围由两名女子宣称与川普有染，以至司法当局对川普竞选团队与俄罗斯关系的大规模调查。

不过，纽约州提出的这起民事诉讼虽恐将关系数百万美元的罚款，以及导致基金会关闭，但不太可能让川普和他的子女遭到刑事指控，也不致助长要求弹劾他的主张。

此案指控川普基金会（Donald J. Trump Foundation）「与川普竞选总统团队进行广泛的不法政治协调，一再刻意进行关系人交易以利川普先生的个人和企业利益，违反了非营利基金会的法律义务」。

诉状说，2016年当选总统的这位房地产大亨利用基金会的慈善基金支付他的诉讼费用，推销他的川普品牌饭店，以及支应个人开销，包括假藉慈善名义购买川普的肖像，然后将之挂在他高尔夫俱乐部的墙上。

诉状也宣称，川普非法利用这个基金会在2016年1月28日举行电视转播募款活动，募得280万美元用于支持他竞选总统。

川普迅即推文作出回应，宣称这是起「可笑的官司」，表示会挺身对抗。他将此案归咎于「肮脏的纽约民主党人」，指控他们千方百计想告他。

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