此内容发布于2019年3月30日 上午2:35

（法新社纽约29日电） 美国纽约州洛克兰郡郡长戴伊今天表示，经2天施打数百剂麻疹疫苗后，洛克兰郡目前已「步上正轨」。当地因爆发麻疹疫情，已宣布进入紧急状态。

在紧急状态下，洛克兰郡（Rockland County）禁止没有接种疫苗的未成年人出入公共场所，以免一度绝迹的麻疹扩散。

紧急状态自27日午夜生效，为期30天，这似乎是反接种疫苗运动导致美国麻疹病例激增后，官员最激烈的因应措施。

戴伊（Ed Day）告诉CNBC TV：「过去几天，已施打500多剂（新疫苗）。」

戴伊并说：「如今大家已了解，我们对于接种的态度认真。」

「我们相信我们已步上正轨，施打第一剂（麻疹）疫苗的接种率至少将达到93%」，这将接近终结疫情所公认的必须接种率。

截至今天，人口超过30万的洛克兰郡已出现157起麻疹感染病例。洛克兰郡位于纽约市北方40公里处。

虽然当局2000年已正式宣告麻疹在美国境内绝迹，但根据疾病管制暨预防中心（CDC），美国今年有5州已爆发疫情。CDC指出，今年1月1日至3月21日间，全美出现了314起麻疹病例。

CDC表示，爆发麻疹疫情的原因在于游客将疾病自其他国家带回美国，而多数染病民众并未接种疫苗。

世界卫生组织（WHO）曾警告，富裕国家方兴未艾的反疫苗运动，成为全球健康10大威胁之一。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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