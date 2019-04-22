此内容发布于2019年4月22日 下午9:50

（法新社纽约22日电） 美国纽约市长白思豪今天在422世界地球日概述让纽约市变得更环保的措施，包括大幅减少这座城市招牌建筑摩天大楼的碳足迹。

白思豪（Bill de Blasio）告诉微软国家广播公司（MSNBC）电视台：「我们将禁止传统玻璃帷幕和钢铁结构摩天大楼，这种建筑能效极低。」

民主党籍新手国会议员目前推动的纽约版「绿色新政」（Green New Deal），将要求面积超过2万5000平方英尺（2300平方公尺）的建筑，在2030年的碳排放足迹和2005年相比减少40%。

隶属民主党的白思豪表示，那些未能达到新环保标准的大型建筑恐面临上百万美元罚款。

1960年代兴起的玻璃帷幕高楼，因可以俯瞰全景而大受欢迎，但未来必须符合严格的能源效率标准才准兴建。

白思豪签署市议会上周通过的提案后在声明中说：「我们每等一天，我们的地球就会一天天更接近无法回头的地步。纽约市的绿色新政会对抗迎面而来的现实。」

白思豪最近几个月与立场更为左倾的民主党总统参选人共同推动若干倡议，包括提供所有纽约居民医疗保险的健保计画，适用范围涵盖无证移民。

据报白思豪一直在考虑是否挑战2020年总统大选，若是出战，将意味着他得迎战前副总统拜登（Joe Biden）等19名有意参选的党内同志，力拚在众多的角逐者中脱颖而出。

然而近来民调显示，他赢得总统提名的机会不大。

白思豪告诉MSNBC：「我会很快做出决定。」他表示，家人会是他决定是否参选的最重要考量。

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