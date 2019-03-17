（法新社华盛顿17日电） 「纽约时报」今天披露，早在「华盛顿邮报」记者哈绍吉遇害前一年多，位高权重的沙乌地阿拉伯王储为让异议人士噤声，就已批准包括监控、绑架、拘禁等秘密行动。

纽时引述看过相关机密情资的美国官员报导，逼异议人士噤声的行动包括监控、绑架、拘禁及刑求沙乌地阿拉伯民众，美国官员指这是由「沙乌地快速干预小组」（Saudi Rapid Intervention Group）所为。

纽时引述上述美国官员与沙国受害者的亲友指出，相关秘密行动至少有一部分，是由去年10月在土耳其伊斯坦堡沙国领事馆杀害并肢解哈绍吉（Jamal Khashoggi）的团队执行，可见哈绍吉遇害，也在铲除异议人士的广泛行动范畴之内。

哈绍吉之死引发全球公愤，美国多位参议员要求总统川普揪出幕后黑手予以惩罚，但川普并未理会。

这些参议员听取美国情报机构首长简报后，深信王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）要为哈绍吉遇害负责。

但沙乌地阿拉伯坚称王储并未涉案，原本还宣称不知哈绍吉下落，后来又把哈绍吉之死推给不受控的干员所为。

「沙乌地快速干预小组」似乎还涉入拘禁与虐待去年被捕的知名女性维权人士一案。这个小组非常忙碌，，忙到组织的首脑去年6月间还询问穆罕默德．沙尔曼的首席顾问，要不要发给他们开斋节奖金。

沙国官员既不证实也不否认这个组织的存在，也不愿回答纽时相关问题。沙国驻美大使馆也未回应法新社的相关询问。

美国官员告诉纽时，「沙乌地快速干预小组」由沙尔曼授权，并由穆罕默德．沙尔曼前首席顾问卡塔尼（Saud al-Qahtani）督导。美国情报单位的报告并未写明穆罕默德．沙尔曼参与小组活动的程度，仅说小组把卡塔尼视为搭上穆罕默德．沙尔曼的「管道」。

卡塔尼因哈绍吉案遭解职，但沙国当局并未透露因此案遭检方起诉的11人有无包括卡塔尼。

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