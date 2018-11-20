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此内容发布于2018年11月20日 上午7:35 最后更新 - 2018年11月20日 -07:35

（法新社纽约20日电） 美国联邦准备银行（Fed）一名高层官员19日表示，尽管美国关键利率已接连调升，但利率依旧处于低档，央行很可能将进一步升息，但会采取循序渐进方式。

近几周联准会官员的发言释出矛盾讯息，有的被解读为利率还须明显调升，有的则被解读为暂停升息脚步，金融市场因此焦虑不安。

纽约联邦准备银行（Federal Reserve Bank of New York）总裁威廉斯（John Williams）19日不愿意卷入这场论战，但他表示，即使今年已3度升息，美国基准利率「仍处于低档」。

威廉斯在一场社区活动中答覆记者提问时说：「我们很可能还会小幅升息，但真正会是在经济非常强健的情况下才这么做。」

威廉斯还说：「我们已持续尽全力找到一条循序渐进的道路，让货币政策的利率水准重返更正常水准。」

威廉斯是联准会订定货币政策的联邦公开市场委员会（FOMC）副主席。而FOMC已一再表示，持续逐步升息，将能够让美国经济继续扩张，同时控制住通货膨胀。

然而，联准会官员持续释出一些混杂讯息。例如联准会主席鲍尔（Jerome Powell）近几周先是表示，联准会还将数度升息；最近又说，央行将谨慎行动，并从经济数据中观察迹象。

过去这段时间，经济学家对联准会升息步调的预测摇摆，从明年升息4次到预料将暂停升息。不过几乎所有经济学家一致预期12月将会升息。

威廉斯还强调，联准会「没有既定时程」，将会视需要调整政策。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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