纽约艺术家恶搞 立章鱼袭击渡轮纪念碑

（法新社纽约24日电） 位于纽约曼哈顿南端的炮台公园2016年出现一座铜制雕像，纪念一艘蒸气渡轮在1963年11月遭大章鱼袭击沉没的罹难者。然而，这一切都是艺术家雷吉内拉杜撰出来的悲剧。

2017年炮台公园（Battery Park）又出现另一座纪念碑，是关于1929年10月巴纳姆（P.T. Barnum）马戏团经纪人的象群在跨越布鲁克林大桥时，大象突然发狂，踩死好几名华尔街银行家的事件。

几个月前，又新出现一座献给1977年7月被外星人绑架的6名拖船船员的纪念碑。

47岁的雷吉内拉（Joseph Reginella）是名为电影、游乐园和百货公司制作模型和道具的雕塑家，他编造这3起事件，利用自己的长才为不存在的罹难者立纪念碑。

雷吉内拉制作一座重达113公斤的纪念碑，描述一艘史塔登岛（Staten Island）渡轮被一只大章鱼拉进海底，让400人葬身海底的悲剧。他还为此精心设计官网，拍摄纪录片，伪造新闻和广告传单，指引观光客到不存在的史塔登岛渡轮纪念博物馆（Staten Island Ferry Disaster Memorial Museum）。

雷吉内拉花了6个月设计这场骗局。他说他有一次带他来自佛罗里达州的11岁侄子，搭往返曼哈顿和史塔登岛的渡轮时想到这个点子。

他说：「他问我各种很奇葩问题，像是海里有没有鲨鱼。我回答说『没有，但你知道1960年代发生过什么事吗？有渡轮被巨大的章鱼拖进海底』。」

「这个故事就在我脑袋中成形。」他说，后来就演变成「关于人们有多容易受骗的多媒体艺术计画和社会经验，但我并无恶意」。

由于2016年这座章鱼拖船的纪念碑广受欢迎，雷吉内拉因此决定每年在炮台公园沿线都放置一座新的纪念碑。（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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