此内容发布于2019年3月15日 上午6:50

（法新社雅加达/威灵顿15日电） 纽西兰2座清真寺今天发生大规模枪击案，官方统计已达49死。枪手挑穆斯林重要的周五主麻日犯案，亚洲多国政治和伊斯兰领袖纷表厌恶，部分国家有人民受困现场或受伤。

纽西兰基督城2座清真寺今天遭枪手闯入持枪扫射，其中1名凶嫌还疑似进行17分钟犯行的主观镜头网路直播，加上选在穆斯林例行周五礼拜期间下手，令许多穆斯林更感伤痛。

「纽西兰前锋报」（New Zealand Herald）报导，有7人死于基督城郊区林伍德（Linwood）的1座清真寺，41人死于迪恩斯大道（Deans Avenue）上的基督城主要清真寺努尔清真寺（Al Noor），1人是送医后不治。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，除了49名死者外，还有20人重伤，许多被害人可能是新移民和难民。纽西兰前锋报则引述纽西兰警察署长布希（Mike Bush）的说法，指伤者超过48人。

印尼外交部长马苏迪（Retno Marsudi）发布声明表示：「印尼强烈谴责这起枪击行为，尤其发生在礼拜场所，且正在进行主麻日礼拜。」

印尼驻纽西兰大使亚雅（Tantowi Yahya）告诉路透社，其中1座清真寺发生枪击时，有6名印尼人在内，其中3人顺利逃出，另3人下落不明。印尼外交部表示，基督城共有331名印尼人，包括134名学生。

巴基斯坦总理伊姆兰汗（Imran Khan）在社群媒体发文表示：「我将这些日益严重的恐怖攻击行为，归咎于911事件后直到现在的伊斯兰恐惧症，将任何恐怖行动都归咎于13亿穆斯林。」

土耳其艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）也在推特写道：「这起悲痛事件是世界上种族主义和反伊斯兰气焰高张的新案例。」他表示，跟凶手同样的心态显然已「像癌症般」在西方国家间散播，他呼吁全球采取紧急作为对抗伊斯兰恐惧症。

有1000年历史的埃及伊斯兰逊尼派学习场所阿兹哈大学（Al-Azhar University）发布声明说，这场攻击「侵犯清真寺的神圣性。我们警告，这是仇恨言论和仇视外国人加剧及伊斯兰恐惧症扩散，带来可怕后果的危险指标」。

阿富汗驻澳洲、纽西兰和斐济大使魏西（Wahidullah Waissi）在推特透露，有3名阿富汗人在这场枪击中受伤。马来西亚外交部也证实，伤者包括2名马来西亚人。

孟加拉外交部长阿兰（Shahriar Alam）则在社群媒体表示，孟加拉国家板球队目前正在基督城，为了和纽西兰国家队进行一场比赛；队员无人在枪击中伤亡，孟加拉外交部对此感到「极度幸运」。

孟加拉板球队抵达清真寺准备进行主麻日礼拜时，发生枪击案。阿兰写道：「我甚至无法想像，他们若早5分钟抵达会发生什么事。」

「关于伊斯兰」（About Islam）网站报导，周五主麻日对穆斯林非常重要，比一周其他日子意义更重大且更有助益。穆斯林在这天齐聚礼拜，在礼拜前听取教诲，内容提供他们关于神和伊斯兰教有价值的知识，增强他们的信仰。

对穆斯林而言，周五是万能的神指定且受到祝福的日子，一周没有任何其他日子受到同样的祝福。

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