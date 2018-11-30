下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月30日 上午5:35 最后更新 - 2018年11月30日 -05:35

（法新社威灵顿30日电） 纽西兰今天有50多头搁浅的领航鲸死亡，这是本周最新一起鲸鱼搁浅事件。专家认为，搁浅原因可能与海洋温度上升有关。

纽西兰保育部表示，连同这些死亡的鲸鱼，昨天夜间有人在南岛（South Island）东方约800公里的偏远沙塔岛（Chatham Island）海岸发现80至90头鲸鱼。

这是纽西兰一周之内发生的第5起鲸鱼搁浅事件。南岛南方的司徒华岛（Stewart Island）上周末也有145头搁浅的领航鲸全数死亡。

一些管理人员今天清晨抵达上述50多头领航鲸的搁浅地点时，已有50头死亡，一头受困但还活着，其余则已返回海中。

保育部主任卡尔顿（Dave Carlton）表示，幸存的领航鲸情况不佳，因此施以安乐死。

本周除了沙塔岛和司徒华岛外，还有12头小虎鲸也在纽西兰北端搁浅，另有一头抹香鲸和一头小抹香鲸先后在北岛（North Island）搁浅。

鲸鱼和海豚搁浅的原因并不完全清楚，可能是因为疾病、回声定位错误、地形因素、遭遇猎食者和极端气候等。

纽西兰梅西大学（Massey University）海洋哺乳动物学家史托克因（Karen Stockin）表示，纽西兰目前已出现纪录中最高的海洋温度，她认为，这正是影响鲸鱼行为的原因。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line