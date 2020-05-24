此内容发布于2020年5月25日 上午1:05

（法新社威灵顿25日电） 纽西兰规模最大媒体集团之一的Stuff Limited，今天以象徵性1纽币（约新台币19元）价格出售给自家执行长。

Stuff经营纽西兰最大新闻网站stuff.co.nz，拥有威灵顿「自治领邮报」（Dominion Post）和基督城「新闻报」（The Press。

Stuff母公司、澳洲第九娱乐公司（Nine Entertainment）表示，Stuff执行长布谢（Sinead Boucher）将接管公司。

第九娱乐在致澳洲证券交易所的声明中表示，Stuff的出售案预计将在5月31日前完成。

布谢表示，这对公司来说是一个「崭新时代」。

布谢1993年从担任新闻报记者起家，职业生涯大多都替Stuff效力。她向stuff.co.nz表示：「能掌握自己未来，实在很棒。」

「纽西兰人日复一日从我们这边取得地方、全国和娱乐新闻。所有权在地化这一步，有机会让我们进一步取得纽西兰民众的信任。」

这笔1纽币的交易价格反映出纽国媒体业艰困处境：当地媒体营收原本就已遭脸书（Facebook）和谷歌（Google）等全球网路巨擘瓜分，2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击下，更让一切雪上加霜。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

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