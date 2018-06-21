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此内容发布于2018年6月21日 上午4:20 最后更新 - 2018年6月21日 -04:20

（法新社奥克兰21日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天在奥克兰一家医院产下一女，成为全球仅有第2位在任内生产的国家领导人。

这是现年37岁阿尔登和40岁伴侣盖佛德（Clarke Gayford）的第一个孩子，这位家庭新成员出生体重3.3公斤。

阿尔登在影像社群网站Instagram贴文表示：「我确信我们将会经历新手父母经历的一切情绪。在此同时，十分感谢如此多人送上好意与祝福。谢谢你们。」

她并说，宝宝健康，一切情况良好。

「我们一切情况良好，感谢奥克兰市立医院（Auckland City Hospital）优秀的团队。」

继巴基斯坦已故女总理碧娜芝・布托（Benazir Bhutto）1990年在任内生产后，阿尔登成为有纪录以来在任内生产的仅有第2位国家领导人。

对此，充满个人魅力的阿尔登轻描淡写带过。

她在今年1月透露自己身怀六甲时表示：「许多人在个人和私生活中同时应付许多事，我并非特例。我必须坦承，在我之前，许多女性早已同时做多件事情。」（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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