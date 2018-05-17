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此内容发布于2018年5月17日 上午8:20 最后更新 - 2018年5月17日 -08:20

（法新社威灵顿17日电） 纽西兰「第一先生」盖佛德（Clarke Gayford）今天透露，他在奥克兰（Auckland）东北方的大屏障岛潜水时，以一根杆子击退一头愤怒的鲨，旁边还有一只见死不救的海豚。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）的伴侣盖佛德，昨天在推特（Twitter）贴出一张照片，显示他在大屏障岛（Great Barrier Island）海湾潜水时，手中拿着杆子抵挡一头巨鲨，同时还有一只海豚在他身后。

然而，盖佛德表示，海豚并未如电影「飞宝」（Flipper）情节一般，前来救援赶走鲨，反而是在远处观看这起水中惊险戏码。

他在推特贴文写到：「所以事实证明，海豚不仅没有帮忙，实际上它们很喜欢观看。童年的神话崩毁了。」

主持电视钓鱼节目的盖佛德说，这起事件发生时，他正帮助摄影师拍摄教育节目Young Ocean Explorers的画面。

盖佛德并说：「我潜入水中，鲨将注意力转移到我身上，我必须用一根杆子数度击退照片中的巨鲨，因此激怒了它。不久后，我们便脱身离开。」（译者：陈彦钧/核稿：严思祺）

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