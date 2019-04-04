此内容发布于2019年4月4日 上午7:50

（法新社威灵顿4日电） 由于因应基督城清真寺恐攻事件有方而备受赞誉的纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天证实，她日前购物时，曾为忘带钱包的一位焦急妈妈付清货款，只因对方是「妈妈」。

事情在社群网站上曝光，而阿尔登原先不想多作评论。推特（Twitter）使用者伯妮斯（Helen Burness）发布贴文：「（阿尔登）日前在超市帮我忘记带钱包、有两个小孩在旁边尖叫的朋友买单。她是觉得我们还不够爱她吗？」阿尔登当时就排在这位心烦意乱妈妈后面，等着结帐。

今天接受媒体访问时，阿尔登被问到，为何当时慷慨解囊。她简短回应：「因为她是一位妈妈」。

今年38岁的阿尔登去年6月产女，接着9月就带着3个月大的女儿妮芙（Neve）出席纽约联合国大会。

阿尔登是史上第2位在任上产子的女性总理。第1位是巴基斯坦已故总理碧娜芝．布托（Benazir Bhutto），她于1990年任内产下一女。

纽西兰基督城3月15日发生造成50人死亡的清真寺恐攻案，纽西兰先驱报（New Zealand Herald）形容阿尔登在事后因应中展现的气度，兼具「抚慰人心和钢铁意志」。她不但穿戴伊斯兰头巾抚慰受害者家属，还迅速推动立法严管枪械。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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