（法新社纽西兰基督城29日电） 纽西兰今天有数千人聚集基督城公园参与全国悼念活动，追悼两座清真寺枪击血案50名罹难者。纽西兰总理阿尔登和幸存者致词令人动容，获得全场民众起立鼓掌。

来自全球近60国的代表也加入阿尔登（Jacinda Ardern）的行列，出席这场追悼活动。

阿尔登身穿传统毛利斗篷参与悼念活动，上台时民众纷纷起身鼓掌久久不歇，她在处理这起清真寺血案的态度赢得国际赞扬。

阿尔登说：「种族歧视依旧存在，但是我们这里不欢迎它。」

然而，全场最令人为之动容的，莫过于这起恐攻幸存者阿玛德（Farid Ahmed）的演说。事发当天，行动不便的阿玛德还在清真寺内，太太胡丝娜（Husna）为了救他冲回现场，却因此丧命。

坐在轮椅上的阿玛德现身群众面前，说他原谅犯下血案的澳洲籍枪手塔伦（Brenton Tarrant）。他说：「我不想要一颗沉重的心、像火山岩浆沸腾般怒火中烧，不仅烧伤自己也把周围烧了。」

「我想怀有满满的爱、关怀和怜悯之心。这颗心不希望失去更多生命，也不希望让他人经历我所经历过的痛苦。」

阿玛德的演说与阿尔登的主题相呼应，认为极端主义不能再衍生出极端主义，当阿玛德说他选择和平而非愤怒时，获得全场观众起立鼓掌。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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