（法新社基督城17日电） 纽西兰基督城清真寺枪击屠杀案一名受害者的丈夫今天表示，他对行凶枪手不怀抱恨意，并强调原谅是生命前进的最佳道路。他的妻子为了救他匆忙返回清真寺，因此中枪身亡。

法新社报导，阿玛德（Farid Ahmad）的妻子胡丝娜（Husna Ahmad）15日在枪手攻击的第1个目标努尔（Al Noor）清真寺遭杀害。当枪击开始时，胡丝娜帮助若干人从妇幼大厅逃出。

阿玛德接受法新社访问时说：「她大喊，『快点，走这边』，带着许多儿童和女性到一处安全的花园。」

阿玛德因1998年遭酒驾驾驶撞上，至今必须坐轮椅。他说，胡丝娜「随后回来查看我，因为我坐轮椅。她在接近大门时中枪。她忙着救人而忘了自己。」

59岁的阿玛德和44岁的胡丝娜1990年从孟加拉移民到纽西兰，2人育有1女。阿玛德认为自己之所以逃过一劫，因为当时枪手锁定其他目标。

他说：「当时这名男子正朝1个人开2、3枪，很可能因此让我们有一些时间离开…甚至连人死了他还再朝尸体开枪。」

阿玛德逃出清真寺时并未见到胡丝娜，直到有人拿社群媒体上的尸体照片给他看，他才得知妻子已身亡。他说：「有人给我看照片，我很容易就认出是她。」

阿玛德今天面临困难任务，他必须正式指认妻子的遗体和遗物。说话轻柔的阿玛德目光凝重哀戚，深情地谈论妻子。

当被问到是否原谅28岁的白人至上主义凶嫌，阿玛德回答：「当然。原谅、宽容、关爱和正面态度，是最好的事。」

阿玛德表示：「我会对他说，我把他当作一个人而爱他。但我无法接受他的行为，他做的事是错误的。」

被问到能否和凶嫌坐下来谈话，阿玛德说，他会鼓励对方重新思考对生命的看法。

「我会告诉他，他内心有很大潜力成为一个宽容的人、善良的人、会救人和拯救人性的人，而非摧毁这些的人。」

阿玛德还说：「我希望他寻找自己内在的正面态度，我希望他有天会成为一位很棒的公民，我替他祈祷。我没有任何怨恨。」

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