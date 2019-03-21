此内容发布于2019年3月21日 上午3:35

（法新社基督城21日电） 「哈罗，兄弟」，白人至上主义枪手塔伦15日来到纽西兰基督城大开杀戒时，一名穆斯林老人暖语迎接，谁知换来子弹伺候。现在这句话流传开来，成了基督城回应憎恨的答案。

71岁老翁纳比（Mohemmed Daoud Nabi）来自战乱频仍的阿富汗，15日命丧塔伦（Brenton Tarrant）枪下。今天他入土为安，人或许已经不在了，但可能是他最后话语的这句「哈罗，兄弟」没被忘记，仍旧回荡在人们心中，回响在心碎的基督城四处。

塔伦被拍到的影像中可看到纳比的身影。当时纳比就站在努尔（Al Noor）清真寺门口，欢迎塔伦来到。

谁知道塔伦接着就把纳比射倒，朝寺内走去。

初步报告指出，纳比当时对塔伦说的是「哈罗，兄弟」，这和怒飙「入侵者」的塔伦相比，着实有天壤之别。

纳比在影片中的声音模糊难辨，但回响之大，连总理阿尔登（Jacinda Ardern）也深受感动。

阿尔登说：「他的欢迎词告诉我们好多，他是一个信仰的成员，欢迎所有信众，他展现的是开放和关怀。」

在随风飘扬的警察封锁线上，在全球各地的推文里，在葬礼哀悼者高举的标语中，努尔清真寺血案后，基督城和纽西兰各地都看得到这句话。

枪案发生当时，阿布拉班（Kawthar Abulaban）正在清真寺里祈祷，她听到的第一声枪响，应该就是纳比中弹的声音。

她认为纳比留下的是珍贵的遗产，一句不畏惧憎恨和极端意识形态，强而有力的话语。

54岁的阿布拉班在基督城郊区的家中受访时表示：「这个讯息会告诉全世界，穆斯林是什么，我们怎么对待其他人，我们怎么关怀他们，我们是如何地想和平共处。」

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