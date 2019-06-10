（法新社威灵顿10日电） 纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）今天表示，纽西兰在伊拉克部署的非战斗任务驻军将从下月起开始缩编，并于明年中全数撤离，另宣布裁减驻扎于阿富汗的员额。

法新社报导，2015年，纽西兰派驻军队于伊拉克展开「不上火线」的训练任务，以提升伊拉克安全部队（ISF）对抗伊斯兰国（IS）的战力。

阿尔登说，目前95人小规模驻军已完成了他们的任务。纽西兰与澳洲部队共同驻扎于伊拉克首都巴格达北方的塔吉（Taji）军事基地。

她表示：「说到伊拉克，到了该离开的时候。」并说4万4000名伊拉克安全部队士兵曾在塔吉基地受训。

阿尔登表示：「在塔吉的纽西兰与澳洲部队很辛苦，不仅协助训练，还得确保不久将来伊拉克安全部队可接手塔吉的承诺。」

她说，纽西兰在塔吉的部队员额将从下月起缩编至75人，至明年6月全数撤离前，明年元月先减至45人。

路透社报导，纽西兰驻军伊拉克期间，协助训练伊拉克安全部队熟练基本武器操作技能，并提供医疗援助和给予伊拉克安全部队后勤支援。

纽西兰在伊拉克的部署原定至2017年5月止，不过继任的新政府展延驻军期限，去年阿尔登宣布，在伊拉克与阿富汗的驻军延至今年6月。

阿尔登另表示，纽西兰调派13人效力北大西洋公约组织（NATO）领导的驻阿富汗任务部队将缩减至11人，不过训练阿富汗陆军军官的纽国驻军仍将维持至明年12月。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram