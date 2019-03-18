（法新社基督城17日电） 阿巴斯倒卧在纽西兰基督城一座清真寺外，他的胸部被子弹射穿。他呼吸困难、无法言语，但试着拨电话给他怀孕的妻子－希望不是此生最后一通。

阿巴斯（Abbas Tahir Endrise）是基督城15日2起清真寺恐攻30多名伤者之一。被紧急送医后，他怀有身孕的妻子婕妮亚（Zeynia Endrise）就不眠不休在医院陪伴。躺在加护病房的阿巴斯情况危急，非常虚弱。

不过，今天晚上发生的事给了婕妮亚一丝希望：阿巴斯首度在送医后睁眼。婕妮亚握住了丈夫的手，阿巴斯温柔捏了捏回应。

婕妮亚回忆，15日当她在家做菜时，电话突然响了起来。来电号码显示，是阿巴斯。

她接起电话，却只听到沉重的呼吸声，还有对方试图说话，却说不出来的声音。

婕妮亚原先以为，阿巴斯在步行前往清真寺的路上出了意外，但当她回拨，而接听的女子告知她：「你的丈夫背部中枪」时，她震惊到「不知道该怎么办，只是一直哭、不断尖叫」。事后接受法新社记者采访时，她重复说了3次「震惊」。

婕妮亚和阿巴斯有一个2岁儿子，另一个预计6月出生。她2010年自衣索比亚北部一个城镇迁居纽西兰，在基督城落脚，在长年忍受清洁工的长时工作后，终于取得纽西兰公民身分。同样来自衣索比亚的阿巴斯晚她5年来到纽西兰，已取得永久居留权，目标是尽快取得公民身分。为让妻子安心待产、照顾年幼儿子，阿巴斯近来接手了婕妮亚的清洁工作。

15日，公开标榜自己是白人至上主义者的塔伦（Brenton Tarrant）闯入阿巴斯正在做礼拜的清真寺并取出半自动步枪疯狂扫射，一颗子弹就这么射穿阿巴斯的肋骨、撕裂他的右肺，接着穿透肩膀射出，过程中还擦伤他的右耳。

婕妮亚说，她和阿巴斯过去一直以为，纽西兰对穆斯林而言，是友善、安全的国度，他们两人将永远待在这里。

问她对枪手有何话说，婕妮亚迟疑了一会儿后回应：「我无话可说。这样的行为泯灭人性。」（译者：陈韵聿/核稿：刘淑琴）

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