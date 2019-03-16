此内容发布于2019年3月16日 下午7:35

（法新社基督城16日电） 纽西兰南岛基督城两座清真寺昨天发生枪击案，造成至少40人死亡，数十人受伤。幸存男子拉提夫受访时还原骇人情景，描述一名朝拜者捡起遗留枪枝，试图驱离枪手的英勇行径。

自认是白人至上主义分子的28岁澳洲籍凶嫌塔伦（Brenton Tarrant）昨天先后在努尔清真寺（Noor）和林伍德清真寺（Linwood）大开杀戒。拉提夫（Alabi Lateef）说，听到枪响当下，他正和其他人在林伍德清真寺内祷告。

拉提夫告诉纽西兰新闻网站Stuff：「我马上停止祷告并从窗户窥视，发现有个人手持机关枪，身穿重装。我往地上一看，发现两三具尸体，便意识到一定发生了什么事。这是恐怖攻击。」

拉提夫表示，他告诉做礼拜的人蹲下藏好，接着描述自己与一名穆斯林弟兄决定趁枪手回车上补充弹药空档，正面迎击。

回忆当时情景，拉提夫说：「他走到（清真寺外头）时，子弹用罄、枪也已使用过。」

两人见塔伦将步枪遗留在地，准备回到车上，拉提夫口中的「弟兄」趁机抓起步枪，跟着枪手回到停放车子处，用步枪砸毁汽车后窗并逃离。

他们的英勇作为或许阻止了更多死伤惨剧。塔伦驾着这辆后窗显然遭破坏的汽车，不久后便在距离林伍德清真寺不远处被2名武装警察逮捕。

枪击案发生后，当地媒体捕捉到的画面显示，拉提夫身上的灰色传统长袍沾满血迹。

拉提夫告诉Stuff，枪手一离开现场，他便跑回遇袭的清真寺帮助负伤民众。

他受访时强忍泪水说：「我对发生的一切感到非常痛心，但我相信这是个和平的国家，也希望在这之后会有好事发生。」

拉提夫还说：「我从没想过这样的事情会发生在纽西兰。从来没有。」（译者：王品轩/核稿：刘文瑜）

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