（法新社纽西兰基督城17日电） 纽西兰基督城清真寺的信徒15日遭枪手攻击时，计程车司机阿巴波拉趴到地上，挤入摆放可兰经的书柜下，这个决定救了他一命，让他在这场造成50死的大屠杀中幸免于难。

48岁的衣索比亚裔男子阿巴波拉（Abdul Kadir Ababora）今天重访案发现场时说：「这就是奇迹。当我意识过来时，左右两侧都是尸体。」

像许多参加基督城努尔清真寺（Al Noor）每周祈祷活动的信徒，阿巴波拉从海外动荡的家园来到纽西兰，希望能在此找到和平与富足。

然而，自称白人至上主义者的枪手塔伦（Brenton Tarrant）15日却打破平静生活，这名28岁的澳洲男子挥舞半自动步枪，到纽西兰2座清真寺对手无寸铁的信徒犯下暴行，50人命丧枪下，另有数十人身受改变一生的重伤。

阿巴波拉忆起枪声在外大作时，伊斯兰教领袖伊玛目才正要开始用英文授道。

他看见首位中弹的是个巴勒斯坦人，阿巴波拉指着一个地方回忆道：「他只是去看看发生什么事，接着就看到攻击者，他试图逃跑时，枪手约莫在这个地方击中他。我看到他倒下。」

阿巴波拉表示，自己直觉地趴下，想办法让身体紧贴装有可兰经的书柜，最重要的是，这让他的身体成为较小的目标。他说：「我只是假装自己死了。」

阿巴波拉说：「这个家伙开始胡乱射击，从左到右以自动步枪扫射。然后他用完第1个（弹匣）就换掉，再次扫射。接着用完第2个，他换上第3个，然后再开始对另一个房间开火。」

他说：「我等待自己的死亡时刻到来，每秒枪响我都想说：『这是瞄准我的、这是瞄准我的。』然后我失去了希望。」他接着开始默祷并想起自己的妻儿，希望能与他们再次相见。

枪手清空第4个弹匣，并驱车前往林伍德清真寺（Linwood）犯下第2宗暴行后，恐惧感仍久久不散。后来经过令人痛苦的不少时间，努尔清真寺没有人胆敢出声，但随着伤者的痛楚加剧，他们开始哀号。

在阿巴波拉眼前的场景无疑像炼狱，他说：「四处都是鲜血。」

就像基督城多数居民，阿巴波拉说自己永远不敢相信，这样的仇恨会出现在他的家门口。他说：「我们以前总说纽西兰很安全，特别是在基督城，这里有种信任机制。我们这里的穆斯林是最安静的人。」

他总结：「纽西兰不再安全。这很残酷。」

Neuer Inhalt Horizontal Line