此内容发布于2019年3月17日 上午1:35

（法新社基督城17日电） 纽西兰基督城（Christchurch）2座清真寺15日遭遇屠杀，死者高达50人，今天稍晚才会释出第一批遗体并归还家属。遗体迟迟无法入土让家属的不满情绪越来越强烈。

根据伊斯兰习俗，死者应于过世24小时内埋葬，但纽西兰官方表示，由于须针对屠杀事件进行全面性调查，无法在短时间内将遗体交还家属。不过，今晚至少可释出一具遗体，而所有遗体20日皆可回到亲人身边。

阿里（Sheikh Amjad Ali）是纽西兰一所学校的助理校长，他自奥克兰（Auckland）赶来协助葬礼安排事宜。他向法新社记者透露受害者家属久候不耐的心情：「这就是场屠杀，他们（官方）还需要知道什么？」

「这些受害者家庭感到哀伤，但也越来越感到挫折。死因都清楚了，为何不释出身分已经确认的遗体？」

「我不会批评当局，他们有自己的规则和规范，但他们得在文化、宗教观及法律间取得平衡。」

阿里表示，受害者家属难以接受亲人遗体在清真寺躺了超过一天。

纽西兰总理阿尔登（Jacinda Ardern）表示，「少数」遗体今晚将陆续归还家属。

她说，目前有6名来自澳洲的灾难辨识专家协助辨认遗体：「估计周三能返还所有遗体。」（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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