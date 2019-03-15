（法新社基督城16日电） 28岁的澳洲右翼极端分子塔伦昨天在纽西兰基督城的清真寺开直播屠杀，造成49人丧命，他今天被控谋杀罪出庭时，竟还比出彰显白人力量的OK手势。

站在荷枪实弹员警中间的塔伦（Brenton Tarrant）倒比一个OK手势，OK手势被视为是支持极右翼白人至上主义的标志。他没有要求保释，因此在4月5日下次出庭前会持续羁押。

基督城医院的医生表示，他们在12间手术室内彻夜工作，尽力拯救枪击案幸存者。对许多人而言，需进行多次外科手术，复原之路将相当漫长。许多幸存者表示，心灵伤痕可能永远无法复原。

纽西兰素以和平又好客着称，并以欢迎逃离暴力威胁或迫害的难民为傲，因此发生这起枪击案让举国哀伤和震惊。

虽然店家关门，许多人决定待在家里，但仍有基督城居民在努尔清真寺（Al Noor）附近献花纪念逝者，花束中还附上哀悼逝者的手写信。

在发动攻击前，塔伦在网路上发表极右派的长篇大论「宣言」，讲述他为何激进化和2年的犯案准备。他在行凶时开17分钟直播，可以看到他到各个房间见人就杀，甚至近距离射杀负伤爬出走廊逃生的人。警方接获第一通报案电话的36分钟后，已将塔伦羁押。

纽西兰警察署长布希（Mike Bush）表示，为了抓住凶嫌「置身险境」的警察和民众相当英勇。「他们的介入很可能拯救了更多性命。」

除塔伦外，另有2名犯嫌遭羁押，但还不清楚他们与枪击案之间的关系，其中18岁男子布莱恩（Alexander Bryan）被控煽动罪。

稍早又有一人因持枪被捕，但据信他只是想来帮忙保护别人的民众。（译者：陈昱婷/核稿：陈亦伟）

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