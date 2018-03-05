下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月5日 下午9:35 最后更新 - 2018年3月5日 -21:35

（法新社威灵顿5日综合外电报导）大洋洲国家纽西兰官方科学研究机构指出，纽西兰现正经历有史以来最炎热的夏天。如果气候变迁威力不减，未来还会遇上更多这样的酷暑。

国家水资源和大气研究机构（NIWA）指出，每日平均温度为摄氏18.8度，高于正常值2.1度。南岛测得最高温38.7度，已打破1934年到1935年纪录，缔造自1909年开始记录以来的最高温。

法新社和「纽西兰前锋报」（New Zealand Herald）报导，NIWA气象预报主任布兰多林诺（Chris Brandolino）说，天气炎热的背后有许多因素，包括海水温度到达高峰、反圣婴现象（La Nina）带来的温暖北风。

布兰多林诺补充，气候变迁造成的全球暖化也是主要因素，因为这拉高了长期以来的温度底线。他说，如果造成气候变迁的人为因素没有解决，未来几年可能会刷新更多纪录。

他告诉纽西兰电台说：「如果碳排放轨迹与现在一样，我们预期未来10年、20年、30年甚至100年按自己的计画走的话，这个状况将会持续下去。」

连日高温，纽西兰政府已经宣布部分地区进入中度干旱状态，对受害农民提供援助。

科学家同时认为，极端天气与气候变迁有所关连，包括重创太平洋岛国、在纽西兰造成洪水的气旋系统。

纽西兰中间偏左的新政府已矢言协助解决气候变迁，总理阿尔登（Jacinda Ardern）形容气候变迁是她这一代人的关键挑战。她设下目标，希望纽西兰在2050年达到碳中和。（译者：林宏翰/核稿：陈昱婷）

Neuer Inhalt Horizontal Line