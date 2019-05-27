此内容发布于2019年5月27日 上午2:50

（法新社威灵顿27日电） 纽西兰航空公司今天表示，已向美国波音公司订购8架波音787-10型「梦幻客机」（Dreamliner），并形容这是一项高达「数十亿美元的投资」。

纽西兰航空公司（Air New Zealand）表示，首批广体长程的787-10型客机将在2022至2027年陆续加入纽航机队，取代8架高龄的波音777-200型客机。

纽航指出，8架新机的定价是27亿美元，纽航取得「可观的折扣」，但不愿公布究竟要付多少钱。

纽西兰航空总裁卢克森（Christopher Luxon）表示，纽航营运重点是太平洋沿岸地区，787-10型是「完美机种」。

他说：「要连结纽西兰与全世界，我们提供的长程航班当然占了相当高的比例，而使用这种最先进机型，将确保纽航持续营运全世界最年轻与最有效率的喷射机队之一。」

卢克森表示，若有需要，纽航已购买将订单由8架增加至20架的选择权。

据信，纽西兰航空选择购买787-10型，舍弃了空中巴士（Airbus）A350XWB型客机。

波音787-10型客机采用奇异公司（General Electric）制造的发动机，而非纽航现役波音787-9型机队采用的劳斯莱斯（Rolls Royce）特伦特（Trent）发动机，这种发动机保养不易。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

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