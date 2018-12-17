纽西兰2020大选 绑合法化娱乐用大麻公投

此内容发布于2018年12月18日 上午12:35

（法新社华盛顿18日电） 纽西兰政府今天宣布，将在2020年的下届大选绑合法化娱乐用大麻公投。

这项公投是在2017年上届大选后，绿党（Green Party）谈判加入总理阿尔登（Jacinda Ardern）的进步派联盟政府时，所提出的要求之一。

司法部长李特（Andrew Little）说，政府已同意时程表，公投结果将具法律约束力。

他向记者表示：「这（公投）将在2020年大选时举行，但还有一些细节待处理。」

阿尔登政府已开始推动合法化医疗用大麻，国会正在处理相关法案。

去年一项民调显示，65%的纽西兰人支持合法化娱乐用大麻。

支持改革的纽西兰药物基金会（New Zealand Drug Foundation）对公投表示欢迎，基金会负责人贝尔（Ross Bell）说，现行规范大麻的方式已过时，是时候做出改变。

他说：「大麻是纽西兰最普遍的非法毒品，全国有50%人曾使用过。我们还在以执法方式解决问题，认定使用大麻属违法行为，也未向依赖大麻者提供援助。」

在野保守派国家党领袖布里吉斯（Simon Bridges）说，他会投下否决票，并指控政府这么做是为了转移选民注意力，让他们不那么关注经济与生活开销高涨等议题。

阿尔登虽强烈支持合法化医疗用大麻，但未透露她对合娱乐用大麻的看法，仅说她不认为大麻使用者应该入狱。（译者：苏梨若/核稿：刘文瑜）

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