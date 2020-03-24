此内容发布于2020年3月24日 下午9:20

（法新社法国米卢斯24日电） 武汉肺炎全球肆虐，疫情严重的法国东部地区患者爆量，军方为减轻当地加护病房压力打造的野战医院今天开始运作。

法军在东部城市米卢斯（Mulhouse）用帐棚搭建野战医院，这种临时建筑通常用于战区协助伤兵，但如今用来协助当地主要医院来因应2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）爆量的患者。

国防部长帕利（Florence Parly）告诉国会，这间野战医院最多能够容纳30名重症患者，目前已住进第一名病患。

军方22日着手进行搭建，地点选在米卢斯主要医院旁的停车场。这间野战医院将保留给呼吸道需要协助的武汉肺炎重症患者。

这是法国史上头一次于和平时期，在本土架设这类通常用于战时的野战医院。

2月期间米卢斯一个教会举行福音活动后，陆续传出多人确诊，使得米卢斯所在的上莱因省（Haut-Rhin）成为法国武汉肺炎重灾区之一。

法国今天同时宣布另一项罕见举措，卫生部长维宏（Olivier Veran）表示，将透过特别设置的高速铁路（TGV）列车，将30名武汉肺炎患者从法国东部转往境内其他地方。

当局先前已经透过空运，将少部分患者自法东转至境内其他地点，甚至跨境送至德国或瑞士。

根据最新数据，法国全境武汉肺炎死亡病例达1100起，是继中国、义大利、伊朗和西班牙之后，全球第5个死亡病例破千的国家；其中法国东部死亡病例占全国总数约1/3。

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