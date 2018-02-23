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此内容发布于2018年2月23日 下午11:05 最后更新 - 2018年2月23日 -23:05

（法新社巴黎23日电） 随着全球各地不断揭露性侵害丑闻，根据今天发表的一项性暴力研究报告，超过1/10的法国女性至少有一次遭强暴经历。

根据尚饶勒斯基金会（Fondation Jean Jaures）智库所做的民意调查，2167名受访女性中有12%表示，她们曾遭遇「以暴力、拘禁或突击方式的性侵害」，即法国法律上定义的强暴。

5%女性表示这发生超过一次。

其中，31%女性说，她们是被自己的另一半强暴；19%称是遭认识的人下手；仅17%是遭陌生人伸魔爪。

半数受害者是在孩童或青少年时期遇害，且42%案件发生在家中。

只有15%女性提出正式诉讼，但许多人仍活在强暴事件的阴影下，因为事实证明1/5受害者曾企图自杀，这是一般法国女性自杀比例的4倍之多。

这份民意调查是由伊佛普研究所（Ifop）于6日至16日期间，针对18岁以上女性所做的线上问卷。

尚饶勒斯基金会表示，好莱坞制片大亨温斯坦（Harvey Weinstein）性丑闻连环爆后，社群媒体出现诉说曾遭性侵的浪潮，一些受访者可能受到鼓励而打破沉默。（译者：叶俐纬/核稿：张晓雯）

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