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此内容发布于2018年6月13日 上午11:05 最后更新 - 2018年6月13日 -11:05

（法新社柏林13日电） 奥地利总理库尔茨今天表示，奥地利、德国及义大利的强硬派内政部长已组成打击非法移民的「有志一同轴心」（axis of the willing），使吵嚷全欧的这个问题再度升温。

库尔茨（Sebastian Kurz）与德国内政部长赛贺佛（Horst Seehofer）会谈后，在柏林作出上述宣布。这是对德国总理梅克尔（Angela Merkel）的警告，她正试图跟欧盟达成安置寻求庇护者的协议。

赛贺佛在开放移民的立场上跟梅克尔失和。他表示，已在本周跟同属极右派的奥、义两国内政部长基克（Herbert Kickl）与萨尔维尼（Matteo Salvini）组成联盟。

他指出，三方合作将延伸到「安全与恐怖主义的议题上」，但未具体说明会做哪些事。

库尔茨说，他欢迎「我们希望罗马、维也纳和柏林会展开的良好合作」。奥地利7月1日起将成为欧盟轮值主席国。

库尔茨告诉记者：「我认为这凸显出相当明智的合作，将有助于减少非法移民进入欧洲。打击非法移民，我们认为有志一同轴心有其必要。」（译者：陈彦钧/核稿：何宏儒）

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