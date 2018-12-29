细数2018年辞世名人

此内容发布于2018年12月29日 下午11:50

●1月

15日：爱尔兰乐团「小红莓」（The Cranberries）主唱桃乐丝欧莱登（Dolores O'Riordan）在旅馆泡澡时意外溺毙，享年46岁。

27日：瑞典家具龙头宜家家居（IKEA）创办人坎普拉（Ingvar Kamprad）辞世，享耆寿91岁。

●2月

21日：传道长达70年、曾经是美国多位总统顾问的着名布道家葛理翰（Billy Graham）辞世，享嵩寿99岁。

●3月

10日：以设计电影「第凡内早餐」（Breakfast at Tiffany's）女主角一袭经典「黑色小礼服」闻名的纪梵希（Hubert de Givenchy）于睡梦中长辞，享寿91岁。

14日：英国家喻户晓的物理学家霍金（Stephen Hawking）在住家过世，享寿76岁。霍金因罹患运动神经元疾病，终生困坐轮椅，并只能透过电脑语音声音合成器沟通，但仍奉献一生致力解开宇宙奥秘。

●4月

13日：以电影「飞越杜鹃窝」（One Flew Over the Cuckoo's Nest）、「阿玛迪斯」（Amadeus）勇夺奥斯卡最佳导演奖的捷克导演米洛斯福曼（Milos Forman），罹病不久突然过世，享寿86岁。

17日：美国前第一夫人芭芭拉．布希（Barbara Bush）久病去世，享耆寿92岁。芭芭拉的丈夫是美国第41位总统，1989执政至1993年的老布希（George H.W. Bush），长子是美国第43位总统，2001年掌权至2009年的小布希（George W. Bush）。

●5月

22日：以「美国牧歌」（American Pastoral）荣获普立兹奖（Pulitzer Prizes）的美国文学巨人罗斯（Philip Roth），因心脏衰竭辞世，享寿85岁。

●6月

5日：美国时尚设计师凯特丝蓓（Kate Spade）自缢身亡，享年55岁。她所设计的多色手提包闻名全球，与丈夫安迪共同打造出时尚帝国。

8日：美国名厨兼美食旅游节目「波登闯异地」主持人波登（Anthony Bourdain）于法国饭店自缢身亡，享寿61岁。

●8月

6日：法国「世纪名厨」侯布雄（Joel Robuchon）因为胰脏癌病逝，享寿73岁。他曾一度同时保有32颗米其林星星而写下纪录。

16日：美国「灵魂歌后」艾瑞莎弗兰克林（Aretha Franklin）与胰脏癌搏斗多年后殒落，享寿76岁。她的畅销金曲包括Respect以及Natural Woman，演唱生涯共拿下18座葛莱美奖，包括一座终生成就奖。

18日：出生于迦纳、曾获得诺贝尔和平奖的联合国前秘书长安南（Kofi Annan）辞世，享寿80岁。

25日：美国共和党联邦参议员、越战英雄、两度角逐白宫大位的马侃（John McCain），在与脑癌搏斗一年后与世长辞，享寿81岁。

●9月

6日：1970及1980年代当红好莱坞性格男星毕雷诺斯（Burt Reynolds）因心脏病发离世，享寿82岁。他1972年替女性杂志「柯梦波丹」（Cosmopolitan Burt Reynolds）拍的裸照曾轰动一时。

●10月

1日：有法版法兰克辛纳屈（Frank Sinatra）美誉的法国传奇歌手查尔阿兹纳弗（Charles Aznavour）在家中过世，享耆寿94岁。他擅长诠释曲调感伤的情歌，畅销曲包括「她」（She）、「昨日当我年少时」（Yesterday When I Was Young）、After love与「波希米亚人」（La Boheme）。

15日：微软公司（Microsoft Corp）共同创办人艾伦（Paul Allen）因癌症病逝，享寿65岁。

●11月

12日：美国传奇漫画家「漫威之父」史丹李（Stan Lee）辞世，享耆寿95岁。他曾创造并协助力推世界喜爱的蜘蛛人、钢铁人、绿巨人浩克及黑豹等超级英雄问世。

26日：曾执导「末代皇帝」（The Last Emperor）和「巴黎最后探戈」（Last Tango In Paris）等名片，义大利导演贝托鲁奇（Bernardo Bertolucci）病故罗马家中，享寿77岁。

30日：美国前总统老布希在结��73年的妻子芭芭拉4月17日过世后，不久后也撒手人寰，享耆寿94岁。老布希从派驻北京、出任副总统及1989到1993担任总统，经历苏联解体、波湾战争等重大国际变迁，他的辞世如同一个时代的告终。

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