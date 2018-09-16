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此内容发布于2018年9月16日 下午10:35 最后更新 - 2018年9月16日 -22:35

（法新社洛杉矶16日电） 业界数据今天显示，长寿科幻动作系列片最新章「终极战士：掠夺者」（The Predator）本周把敌人吃干抹净，首映在北美拿下票房冠军。

福斯（Fox）出品的「终极战士：掠夺者」制作费8800万美元，本周进帐2400万美元未达预期，若要打平成本，恐要把期望放在国际市场上。

根据追踪票房表现的北美院线联盟（Exhibitor Relations），上周冠军片「鬼修女」（The Nun）本周跌至第2，上映第2周有1820万美元表现。

排名第3的是本周首映的「失踪网红」（A Simple Favor），这部由安娜肯德里（Anna Kendrick）和布蕾克莱芙莉（Blake Lively）共同演出的新片在好评加持下，有1610万美元进帐。

马修麦康纳（Matthew McConaughey）主演、根据真人真事改编的「药命人生」（White Boy Rick），本周首映吸金880万美元，排名第4。

浪漫爱情片「疯狂亚洲富豪」（Crazy Rich Asians）跌到第5，这部几乎清一色由亚洲演员担纲的电影本周票房870万美元，上映至今在北美海捞近1亿5000万美元，海外则有2800万美元进帐。

第6到第10的电影依序为：「血薄荷」（Peppermint）610万美元；「巨齿鲨」（The Meg）380万美元；「人肉搜索」（Searching）320万美元；「坚不可摧：救赎之路」（Unbroken: Path to Redemption ）240万美元；「不可能的任务：全面瓦解」（Mission Impossible ― Fallout）230万美元。

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