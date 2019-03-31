此内容发布于2019年3月31日 下午11:05

（法新社华盛顿31日电） 美国总统川普宣布终止对中美洲3国提供金援，引发外界批评。白宫今天捍卫川普的决策，坚称这些国家在遏止移民涌入美国的努力不够。

川普上周宣布切断对中美洲「北方三角」萨尔瓦多、瓜地马拉与宏都拉斯的援助计画，并再度扬言关闭美墨边界，以解决移民涌入问题。

白宫代理幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）在美国有线电视新闻网（CNN）节目「美国国情」（State of the Union）上表示：「假如要我们提供这些国家上亿美元的金援，我们希望看到他们加把劲。」

这些援助主要为打击帮派、加速国家发展等计画提供资金，目的在从根本解决造成大量移民的问题。

穆瓦尼说：「如果这些援助发挥良好作用，为什么还有源源不绝的移民涌入？而且人数再创历史纪录，光是这个月，就又有10万人跨越边界。」

不过，批评人士指出，华府切断援助恐让情况雪上加霜，恐导致移民人数激增。批评人士还说，川普扬言关闭美墨边界，一旦执行，恐对美国经济造成伤害。

白宫顾问康威（Kellyanne Conway）告诉「福斯周日新闻」（Fox News Sunday），边界已成「关键点」，还说川普扬言关闭边界，不是嘴巴说说而已。「这绝对不是唬人。你可以把总统的话当真。」

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