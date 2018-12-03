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此内容发布于2018年12月3日 下午4:35 最后更新 - 2018年12月3日 -16:35

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普今天表示，他希望和中国国家主席习近平、俄罗斯总统蒲亭举行会谈，以终结他所谓的「大规模且无法控制的军备竞赛」。

川普今天一早在社群媒体推特（Twitter）发文表示：「我确信在未来某个时候，习主席、我和蒲亭（Vladimir Putin）总统会开始讨论，如何以有意义方式停止大规模且无法控制的军备竞赛。」

他还表示：「美国今年就支出7160亿美元军费。疯狂！」

川普10月扬言，要退出美俄在冷战期间签署的中程核飞弹条约（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF）。

莫斯科警告，华府若退出前述条约，俄罗斯将被迫采取相同手段回应。

反对者批评，美国若真的退出中程核飞弹条约，会引发美俄新一轮武器竞赛。当时川普表示，他会强化美国的核武储备，「直到大家恢复理智为止」。

中程核飞弹条约是1987年由当时美国总统雷根（Ronald Reagan）和前苏联末代领导人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）所签署，旨在清除部署于欧洲各地的核飞弹。

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