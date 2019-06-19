此内容发布于2019年6月19日 下午4:50

（法新社华盛顿19日电） 美国联邦准备理事会今天决定维持利率水准不变，但为很快降低利率打开大门，誓言在贸易与其他议题造成的不确定性升高之际，将适时采取行动维持经济成长。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）说，贸易摩擦与全球成长减缓让许多成员觉得，降息的理由已经「增强」，但他们还要观察更多数据才会行动。

联准会决定利率政策的联邦公开市场委员会（FOMC ）结束两天会议时，一如预期维持基准利率在2.25%至2.5%的区间不变。

但联准会备受注目的声明措词已与先前不同，不再表示联准会将对调整利率保持「耐心」，而是指出因经济「前景不确定性已增加」，联准会「将会采取适当行动以持续扩张」。

联准会决策官员虽表决通过维持利率不变，圣路易联邦准备银行总裁布勒德（James Bullard）表示反对，主张这次会议就降低联邦资金利率25个基点，也就是一码。

在17位与会决策官员中，如今有将近半数表示愿意在今后6个月降低利率。鲍尔并指出，即使是不认为降息是最可能结果的官员也同意，自从上个月的会议以来，货币政策「更宽松的理由已经增强」。

他在会后记者会证实，政策可能很快变得更为「宽松」，这正是放松利率政策的代名词。

市场几乎一致预期联准会今年将降息几次，而且似乎认为联准会今天这项表态已经够鸽派，美国股市三大指数终场都收小红。

不过，美国总统川普可能对联准会未降息感到失望。他一直指控联准会不肯降息破坏了他提振经济的努力。

川普昨天甚至暗示可能将鲍尔降级为理事，但鲍尔今天表示，他认为法律规定很明确，他的任期是4年。他说：「我打算做完任期。」

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