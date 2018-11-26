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此内容发布于2018年11月26日 下午11:20 最后更新 - 2018年11月26日 -23:20

（法新社华盛顿26日电） 通用汽车明年底前将裁减1万4000多名支薪员工和工厂工人，此举不仅意味经济可能开始放慢，也打击美国总统川普声称率领复兴美国工业的大计。

通用汽车（General Motors）今天在声明中表示，将汰减全球1万4000多名员工，并关闭7家工厂，节省60亿美元，这是公司将未来重心放在电动车和自驾车，大规模重整的一环。

若通用和工会未就将更多工作分配给这些工厂达成协议，将在2019年底前关闭美国4座工厂和加拿大1座工厂，另外两家在北美之外的工厂也将被关闭

关厂的决定立刻招致美国通用工会的批评，工会指控通用牺牲美国劳工，将生产迁到海外。

这将对总统川普是一大打击。他提出强硬、具挑衅意味的贸易政策，包括重新谈判专为偏袒美国汽车业和保障就业设计的北美自由贸易协定（NAFTA）。

通用明年将关闭3家北美汽车组装厂，分别位于加拿大安大略省欧夏瓦（Oshawa）、密西根州底特律的罕垂马克（Hamtramck）和俄亥俄州沃伦的洛兹敦（Lordstown）。

除此之外，通用将关闭分别位于马里兰州巴尔的摩和密西根州沃伦，两座生产电池和传动装置的工厂，以及两座位于北美之外、名称尚未透露的工厂。不过，通用先前就已宣布计划关闭南韩群山的工厂。

通用执行长巴拉（Mary Barra）在声明中表示：「我们今天采取的行动持续让我们转型为高度敏捷、具弹性和有获利能力，赋予我们未来有灵活投资的能力。」（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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