此内容发布于2019年6月7日 上午1:20

（法新社华盛顿6日电） 美国经济正在扩张，且速度比其他先进国家快，但国际货币基金（IMF）与许多经济学家警告，迹象显示麻烦正在酝酿中，美中贸易冲突应尽快解决。

美国总统川普掀起多方贸易战，特别是与经济强权中国的冲突，还即将对墨西哥祭出关税，种种作为可能抑制相关国家的经济成长，而且也对全球经济产生不良后果。

目前就美国的数据看来，虽然是对整体经济冲击不大，但全球金融市场已经因贸易战而动摇，美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）日前也暗示可能降息，以确保经济成长。

IMF上修对美国今年经济成长的预测至2.6%，比4月的预测高出0.3个百分点，而预测2020年成长减缓，不到2%。

美国商务部今天报告指出，美国4月贸易逆差下降，对川普而言是好消息，这是他对行政部门要求的重点。

然而，美国对中国货品贸易的逆差扩大，有损川普强势关税策略的目标。

而经济学家指出，美国进口与出口双双下滑，是美国经济动能减弱的迹象。

经济学家纳罗夫（Joel Naroff）在致客户的备忘录写道：「贸易逆差缩小是好事，但什么理由要这么做，却完全搞错了。」

IMF在对美国经济年度检讨报告中警告，未来展望笼罩着「实质风险」，包括贸易不确定性、负债水准上升，以及贫富不均情况恶化。

报告说，美中贸易战威胁全球展望，也对其他国家产生重大的负面扩散作用，美中贸易紧张须快速解决，这点特别重要。（译者：纪锦玲/核稿：卢映孜）

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