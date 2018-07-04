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此内容发布于2018年7月4日 上午2:05 最后更新 - 2018年7月4日 -02:05

（法新社奥斯陆3日电） 主办单位今天表示，由于财政困难，每年12月10日在奥斯陆（Oslo）颁完诺贝尔和平奖后登场的音乐会今年将被迫取消。

挪威诺贝尔协会（Nobel Institute）、华纳兄弟挪威（Warner Bros Norway）和Gyro Event活动公司在声明中说，2018年「不会有诺贝尔和平奖音乐会」。

声明还说：「这项决定源自于有人建议重新思考音乐会的型式和内容，但也反映出音乐会近几年来面临的财政挑战。」

在智慧型手机当道的时代，透过电视收看音乐会的观众人数直线下滑，主办单位表示将考虑转往新的平台。诺贝尔和平奖音乐会全靠私人赞助举行。

「每日杂志报」（Dagbladet）报导，挪威超市巨擘Rema 1000撤销赞助，使主办单位无力弥补损失的经费。

诺贝尔和平奖音乐会自1994年在奥斯陆光谱剧院（Spektrum）登场以来，共有100多位A咖艺人受邀演出，包括惠妮休斯顿（Whitney Houston）和女神卡卡（Lady Gaga）。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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