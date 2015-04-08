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此内容发布于2015年4月9日 上午12:50 最后更新 - 2015年4月9日 -00:50

（法新社牙买加首都金斯敦8日电） 美国总统欧巴马今天抵达牙买加首都金斯敦（Kingston），成为继1982年雷根（Ronald Reagan）之后，首位造访当地的现任美国总统。

欧巴马抵达牙买加、步下「空军一号」时，在场已有包括牙买加总理米勒（Portia Simpson-Miller）在内等大批人群迎接，欧巴马与米勒互相拥抱后，接着在能源部长孟尼兹（Ernest Moniz）的随行下走向1架直升机。

在饭店稍事休息后，欧巴马前往已故雷鬼教父巴布马利（Bob Marley）故居改建而成的博物馆，他在参观时说：「我到现在还保有他的全部专辑。」 巴布马利一度风靡全球，1981年在佛罗里达州因癌症辞世。

与欧巴马一同出访的还包括国家安全顾问莱斯（Susan Rice）。

33年前，雷根是首位造访牙买加的美国在位总统。

美国与委内瑞拉陷入外交龃龉之际，欧巴马预计出席加勒比海共同体（CARICOM）峰会，可能提供该组织成员国有别于委内瑞拉优惠石油的替代方案。

欧巴马预计明晚转往巴拿马，出席美洲国家高峰会，届时可能与古巴总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）展开历史性会晤。（译者：中央社陈怡君）

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