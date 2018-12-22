维也纳枪击案 巴尔干黑手党脱不了关系

此内容发布于2018年12月22日 下午10:05

（法新社维也纳22日电） 昨天一起发生在维也纳市中心的枪击案，造成1死、1重伤，奥地利警方今天透过声明表示，巴尔干黑手党组织与此脱不了关系。

声明中提到，目前这起枪击案看起来与西巴尔干半岛（Western Balkans）区域的组织犯罪有关连。

法新社报导，这起枪击案发生在昨天下午1时30分左右，在奥地利首都维也纳的历史中心引起一阵恐慌，那是个对游客来说十分热门的景点。

3名男子离开一间餐厅后不久，两名分别为32岁、23岁的受害者就遭到射杀。

蒙特内哥罗日报Vijesti指出，死者是罗加诺维奇（Vladimir Roganovic）。

该报指称，两个贩毒集团自2014年起长期火拚，在蒙特内哥罗和塞尔维亚造成约30人死亡，警方认为，罗加诺维奇就是其中一个组织的「重要成员」。

本地媒体也报导，罗加诺维奇因以炸弹攻击两名监狱官员的住家而入狱服刑，这个月才期满从狱中获释。

昨天这起枪案的枪手徒步逃离现场，目前仍行踪不明。

警方形容枪手大约30岁、185公分高，身着深色夹克，并将帽子拉起来。

枪击案后，警方展开了涵盖全城的搜捕，也在其他国家展开调查。

与被害人同行但安然无恙的29岁男性，将以证人身分接受问话。（译者：李晋纬/核稿：郑诗韵）

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