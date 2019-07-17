（法新社雪梨17日电） 澳洲政府今天呼吁北京当局允许一对维吾尔裔母子离开中国、前往澳洲和孩子生父团聚。同为维吾尔裔的父亲担心妻子被送进「再教育营」、儿子被国家强制监护并交由其他家庭抚养。

阿布杜萨兰（Sadam Abdusalam）数年前在澳洲寻求庇护，后来取得国籍。2016年已是澳洲人的他仍和中国籍的青梅竹马巫迈尔（Nadila Wumaier）在新疆结婚；2017年8月，儿子路堤菲尔（Lutifeier）诞生。但巫迈尔遭禁止离开中国。

阿布杜萨兰只看过儿子照片，没看过本人，但今年初已成功为他申请到澳洲国籍，近几个月来则是积极在澳洲各单位奔走，以说服政府协助他的妻小离开中国。

29岁的阿布杜萨兰说：「8月31日他就要满两岁了。我希望能在8月31日前见到我儿子，这样我们就能全家一起庆祝他的生日。」

力求小心行事、以免触怒新疆和北京当局的阿布杜萨兰，直到本周才接受澳洲广播公司（ABC）访问并诉说自己的故事，但根据他的说法，这让巫迈尔被新疆当局短暂拘留。

事实上，巫迈尔去年就曾短暂待过「再教育营」。阿布杜萨兰担心，若不加快促成妻小离开中国，巫迈尔将被送回「再教育营」，而儿子可能被国家强制监护，甚至交由其他家庭抚养。

法新社报导，澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）今天表示：「驻北京大使馆已正式吁请中国政府允许巫迈尔带着儿子（他是澳洲公民）前往澳洲。」

但潘恩指出：「由于巫迈尔女士不是澳洲公民，我们无权进行领事探访。」

澳洲政府向来避免跟最大贸易伙伴中国发生摩擦，但北京近来在太平洋地区日益强势，且各项举措对澳洲国家安全造成威胁，导致两国关系紧张。

上周有22个国家公开联名致函联合国人权理事会（UNHRC）主席塞克（Coly Seck）和人权事务高级专员巴舍莱（Michelle Bachelet），谴责中国在新疆对待维吾尔人与其他少数民族的方式。澳洲也是连署国之一。（译者：陈韵聿/核稿：陈彦钧）

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