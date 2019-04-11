此内容发布于2019年4月11日 下午9:35

（法新社伦敦11日电） 维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）今天遭英国警方逮捕，以下是相关时间表，一窥这名争议人物的起落。

--1971年，亚桑杰1971年7月3日生于澳洲敦士市（Townsville），他的童年及青少年时期在不断搬家中度过，一共换了37所学校。

--1990年代，亚桑杰成为程式设计师及软体开发人员，并拥有骇客天赋。

--2003年到2006年，亚桑杰在墨尔本大学（University of Melbourne）攻读物理与数学，并于2006年成立维基解密网站，让揭秘者能在网路上发布敏感文件而不会被追踪。

--2010年，瑞典检察官2010年依涉嫌对两名女性性侵，向亚桑杰发布逮捕令，他本人则否认犯案。

维基解密同年也发布美国外交与阿富汗、伊拉克战争的机密军事文件，让亚桑杰成为美国政府公敌。

--2012年，亚桑杰为躲英国引渡，向厄瓜多寻求政治庇护，并躲进厄国驻伦敦大使馆，他的庇护申请在数周后获准。

--2016年，维基解密公布2万笔美国民主党总统候选人希拉蕊（Hillary Clinton）竞选阵营遭骇的电子邮件。

--2017年，瑞典检察官放弃性侵调查，亚桑杰同年成为厄瓜多公民。

--2018年，维基解密的律师形容，亚桑杰在厄瓜多大使馆的生活条件「不人道」。

--2019年，厄瓜多总统莫雷诺（Lenin Moreno）今年稍早说，亚桑杰不断违反庇护要件。英国4月11日逮捕亚桑杰时表示，他的庇护申请已被撤销。

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