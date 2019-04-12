此内容发布于2019年4月12日 上午4:05

（法新社雪梨12日电） 身为澳洲公民的维基解密（WikiLeaks）创办人亚桑杰（Julian Assange）在英国突然遭到逮捕，澳洲总理莫里森（Scott Morrison）今天说，他不会享有母国的「特别待遇」。

亚桑杰长达7年躲藏在厄瓜多驻伦敦大使馆昨天突然结束，警方将亚桑杰拖出来，送上在旁等待的一辆厢型车。

亚桑杰2012年涉嫌违反假释规定，昨天遭英国法院判决有罪，面临1年有期徒刑。

美国当局指控亚桑杰2010年与前美国情报分析师曼宁（Chelsea Manning）共谋侵骇美国政府的机密电脑，要求引渡亚桑杰，亚桑杰5月2日将面临另一场法院审判。

投入选战仅24小时的莫里森说，亚桑杰获得的协助将与其他在海外遇到困难的澳洲公民一样，至于引渡则是「美国的事」。

莫里森告诉澳洲广播公司新闻网（ABC）：「这个（引渡）跟我们没有关系，那是美国的事。」

他说：「未来将会有司法程序，这将涉及一连串问题，我预期这将是未来会发生的事。和其他身处类似情况的澳洲人一样，他将获得领事协助。」

莫里森的对手修顿（Bill Shorten）有望在5月18日选举成为下一任澳洲总理，他也和此案划清界线。这位反对党领袖告诉记者：「这是法律事件，将依法律系统解决。他应得的协助，和其他澳洲人并无二致。」

修顿指出：「这件事将会进入法律程序，所以我不便再多说什么。」（译者：侯文婷/核稿：严思祺）

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