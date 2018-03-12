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此内容发布于2018年3月12日 上午2:20 最后更新 - 2018年3月12日 -02:20

（法新社仰光12日电） 国际特赦组织今天表示，缅甸正在穆斯林少数族裔洛兴雅遭夷平的村落上方装设维安措施，情况如同掠夺土地，引发外界质疑缅甸让数十万名难民返国的计画。

缅甸6个月前对叛乱分子发动残暴镇压，导致近70万名洛兴雅人（Rohingya）从若开邦（Rakhine）北部逃往孟加拉。美国和联合国将这波镇压行动称为种族清洗。

缅甸否认上述指控，表示去年8月底的这场行动，是在回应若开洛兴雅救世军（Arakan Rohingya Salvation Army）的攻击。

但批评人士指控，军方利用叛乱分子的攻击，来发动不对等且彻底灭绝的「清洗行动」，藉此将眼中钉洛兴雅人逐出境内。

国际特赦组织（Amnesty International）发布的新报告「重建若开邦」（Remaking Rakhine State）引用卫星画面和访谈指出，今年初以来军事设施与其他建设迅速增加，研究人员说，情况如同「掠夺土地」。

国际特赦组织危机应变主任哈山（Tirana Hassan）今天在报告出炉前告诉法新社：「特赦组织在最新研究中记录到的新证据及重建活动显示，缅甸当局在洛兴雅人需要回去的地点上方兴建建筑。」

「在一些情况下，有些现有的屋子遭到摧毁。」

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