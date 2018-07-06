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此内容发布于2018年7月6日 上午7:20 最后更新 - 2018年7月6日 -07:20

（法新社维也纳6日电） 伊朗和世界5大强国外长今天将在奥地利维也纳举行会谈，此时伊朗正争取5大强国保证，核协议可带来经济利益，不受美国退出影响。

但在会谈前夕却遭遇挫折，伊朗总统罗哈尼（Hassan Rouhani）告诉法国总统马克宏（Emmanuel Macron），欧洲目前提出的经济对策并不足够。

伊朗通讯社（IRNA）报导，本周访问欧洲以争取对核协议存续支持的罗哈尼在电话中告诉马克宏，这套经济对策「不能满足我们所有要求」。

自从美国总统川普（Donald Trump）5月令人震惊地宣布退出协议而使其他缔约国失望以来，美方已警告其他缔约国，中止对伊朗贸易和投资，并自11月初开始停止购买伊朗原油，否则将遭到惩罚。

英国、法国、德国、中国和俄罗斯等5个其他缔约国誓言，继续遵守核协议；但这些国家似乎也无力阻止各自企业撤出伊朗，以免遭到美国惩罚。

欧洲一名外交官表示，维也纳外交部长会议将商讨欧洲为劝使伊朗继续遵守核协议而提出的经济措施；但并未具体说明是哪些措施。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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