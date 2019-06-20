此内容发布于2019年6月20日 上午6:05

（法新社北京19日电） 比利时外交部表示，正努力替一个维吾尔族家庭提供签证，他们上周在比利时驻北京大使馆遭中国警方押走后处境堪忧。

一名女性以及其4名子女失踪数周，据报已回到新疆，让她的丈夫图苏（Abdulhamid Tursun）相当担忧。

据信约100万名维吾尔族人以及其他大部分为穆斯林少数族群，被关押在动荡不安的新疆拘留营。

获比利时庇护的政治难民图苏表示，他们从大使馆离开几天后，自5月31日迄今都没有家人的下落。

他告诉法新社：「我很担心他们的安危，我希望他们能尽快来到我身边，全家可以团聚。」

比利时先前表示，一名比利时外交官将会于18日前往新疆，查明这家人的下落。比利时外交部18日晚间表示，这家人已回到新疆。

比利时外交部发言人拉加堤（Karl Lagatie）告诉法新社：「这项任务的目标已改变。」

比利时驻北京大使馆因涉嫌让中国警方进入使馆把人押回新疆，而遭受严厉批评；这些人被带回去恐面临拘留命运。

国际特赦组织（Amnesty International）中国研究员潘嘉伟（Patrick Poon）说：「这起案例暴露出中国境内维吾尔人面临的许多风险，即使他们想要寻求外国政府帮助也不例外。」

他告诉法新社：「比利时大使馆树立了各国政府如何把经济利益置于人权之上的一个极端恶例。」

中国外交部和新疆政府未回应法新社置评要求。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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