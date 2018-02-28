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此内容发布于2018年2月28日 上午8:35 最后更新 - 2018年2月28日 -08:35

（法新社孟加拉科克斯巴扎尔28日电） 洛兴雅社群领袖今天表示，数百名滞留缅甸与孟加拉间无人地带的洛兴雅人在缅甸军人透过大声公恐吓后，已离开临时搭建的营地，进入孟加拉境内。

缅甸当局去年8月底对对少数族群洛兴雅穆斯林进行残暴军事镇压，造成他们大量逃离缅甸，至今约有6000名洛兴雅人仍居住在孟加拉和缅甸间一块狭长的土地上。

他们是去年暴力事件爆发后第一批逃离缅甸的人。孟加拉当局准许洛兴雅人入境前的那几周，他们便在无人地区搭起临时避难所。

缅甸军人近几周来不断对他们施压，不仅沿着离营地仅数码远的边界带刺铁网一线加强巡逻，还持大声公喊话，命令洛兴雅人离开。

法新社报导，洛兴雅领袖穆罕默德（ Dil Mohammad）表示，这些喊话使营地弥漫着恐慌情绪。他说：「我们现在无法安然入睡，营地的大部分洛兴雅人都想逃到孟加拉避难。」

他向法新社表示：「大约有150户家庭已经离营前往孟加拉，因为他们惟恐会被强制送回若开邦（Rakhine）。」缅甸若开邦是洛兴雅人的昔日家园。（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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