下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月29日 上午5:50 最后更新 - 2018年6月29日 -05:50

（法新社仰光29日电） 美国国务院的年度人口贩运问题报告（TIP）将缅甸降至最糟级别，表示缅甸在打击人口贩运上努力不够。

报告表示，对于逃离缅甸若开邦（Rakhine state）军事镇压的洛兴雅（Rohingya）穆斯林，缅甸当局没有伸出援手保护，人口贩运指数开倒车，退步到最差的第3级。

2017年8月，洛兴雅武装分子攻击缅甸警察哨所之后，当局展开军事报复，造成70多万名洛兴雅人流离失所。

联合国和美国表示，暴力镇压已经恶化到「种族净化（ethnic cleansing）」的程度。

大部分流亡的洛兴雅人抵达邻近的孟加拉，暂居于庞杂的难民营中。

报告提到，不少妇女和儿童都成为人口贩子的目标。

洛兴雅人「失去家园，沦为被剥削的对象，或被运往其他国家，强迫下海卖淫」。

报告也指出，部分洛兴雅族孩童在逃亡时被绑架，送往印度、印尼和马来西亚，强迫结婚。

「缅甸政府没有完全达到终止人口贩运的低标，且并未做出重大努力改善情况」，报告中还以缅甸的旧名「Burma」指称缅甸当局。（实习编译：齐若尧/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line