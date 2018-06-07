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此内容发布于2018年6月7日 上午9:50 最后更新 - 2018年6月7日 -09:50

（法新社仰光7日电） 脸书今天表示，已将一群缅甸佛教强硬派分子列入黑名单，包括动辄发表仇视洛兴雅穆斯林言论的多名恶名昭彰僧侣在内。这家社群媒体龙头正努力展现积极处理煽动性内容的态度。

法新社报导，人口约5000万的缅甸不久前才开放网路，号称拥有约1800万上网帐户。

脸书（Facebook）在缅甸扮演极强大的角色。联合国调查人员表示，脸书在缅甸已逐渐变成一头「野兽」，网站上充斥仇视和煽动对洛兴雅（Rohingya）少数民族施暴的言论。

缅甸近年出现的反洛兴雅言论越来越偏激，其中许多都在脸书上广为流传。自去年8月以来，已有约70万洛兴雅人为了躲避军事镇压而逃往邻国孟加拉。

脸书在本周采取回应措施，对缅甸展开历来最受瞩目的行动，禁止佛教民粹运动组织「缅甸极端种族佛教保护联合会（Ma-Ba-Tha）」和煽动仇视洛兴雅人的两名知名僧侣使用脸书平台。

继经常发表煽动言论的僧侣威拉杜（Wirathu）在1月遭脸书列入黑名单后，激进僧侣帕茂卡（Parmaukkha）和杜塞塔（Thuseitta）也被列为禁用户。（译者：陈宜君/核稿：张佑之）

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