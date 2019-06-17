此内容发布于2019年6月18日 上午12:50

（法新社纽约联合国总部17日电） 联合国报告今天指出，缅甸2017年军事镇压造成洛兴雅人死伤，联合国在事发前的因应「体制失能」，因为没有统一策略且缺乏安全理事会支持。

当时的镇压行动导致缅甸穆斯林少数族裔洛兴雅（Rohingya）超过73万人逃到孟加拉，联合国调查人员曾表示，缅甸军方行动怀有「种族灭绝的意图」，大规模屠杀、轮暴及四处纵火。

缅甸矢口否认，声称遍及缅甸若开邦（Rakhine State）北部数百村庄的军事行动是因应洛兴雅叛乱分子攻击。

联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今年稍早指派瓜地马拉驻联合国大使罗森塔尔（Gert Rosenthal）检视联合国2010年到2018年参与缅甸事务情况。

罗森塔尔在34页内部检讨报告中写道：「联合国体系无疑犯下严重错误并错失良机，遵循的策略毫无章法，没有共同的行动计画。」

罗森塔尔写说：「全体都有责任；换句话说，确实可说是联合国体制失能。」

罗森塔尔表示，纽约的联合国高层意见不一，难以决定是否对缅甸采取更强健的公开作法，或低调寻求「静默外交」，而且从缅甸事发地区传送联合国总部的消息相矛盾。

罗森塔尔得出结论认为，联合国一方面以开发援助和人道援助支持缅甸政府，但在侵犯人权指控方面又说不动有关当局拨乱反正，联合国难以拿捏其中平衡。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram