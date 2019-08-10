（法新社毛淡棉10日电） 缅甸官员今天说，东南部一座村庄昨天因暴雨引发土石流所造成的死亡人数，目前已增加到34名，另47人受伤，恐仍有80多人失踪，救难人员持续在厚重的泥堆中搜寻失踪村民。

发生在缅甸孟邦（Mon State）叶派孔村（Ye Pyar Kone，译音）的土石流冲走16户民宅，山坡上可见一大片土色缺口。搜救人员彻夜工作到今天，以挖土机和徒手挖掘寻找生还者，并从泥堆深处挖出罹难者尸体。

地方行政首长苗明东（Myo Min Tun，译音）表示：「我们找到34具尸体，寻找遗体工作仍持续进行。」

空拍画面显示，现场散布屋顶残骸和其他房屋破瓦残砾，一旁还有数辆被土石流冲撞翻覆的卡车。山坡上的一座寺庙也被泥流淹没，只见金色塔尖露出泥巴外。

32岁的塔泰温（Htay Htay Win，译音）表示，她有2个女儿和其他5名亲人仍下落不明。而她之所以逃过一劫，因事发前几分钟，她刚好到附近观看洪水情势。

塔泰温哭着说：「我听到一声巨响，回头便看到泥流冲入我家。」

35岁的纽纽温（Nyo Nyo Win，译音）站在她的房屋残骸旁说：「这本来是我家，现在全毁了，我们失去一切。」她有9名家人丧生，包括她的父亲和儿子。

30岁的丁泰（Tin Htay，译音）描述他和家人在土石流入侵时如何逃出家里，以及他如何协助救出其他困在泥巴里的人。他说：「我从1辆车里拖出1名妇女和2名儿童，但我无法构到另外2人，因此被迫抛下他们。」

救难人员今天上午忙着将塑胶袋包裹的罹难者尸体放到一辆平板卡车上，焦急的村民在一旁观看。

首都仰光到孟邦首府毛淡棉（Mawlamyine）的主要高速公路这回也被1.8公尺厚的泥堆阻断，救难人员必须清除道路障碍。

缅甸雨季每年降下倾盆大雨，造成数万人逃离被洪水淹没的家园，并在山区引发致命土石流。

今年的强降雨已造成缅甸各地河川溃堤，沿海地区也收到了潮水将升高的警告。

缅甸的西棠河（Sittaung River）已溃堤，造成勃固省（Bago Region）税仁镇（Shwegyin）洪灾水深及腰，居民必须涉水逃出或等待救生艇救援。

联合国（UN）人道事务协调厅（OCHA）估计，近几周缅甸已有约8万9000人因洪水撤离，其中也有许多人稍后已能重返家园。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram