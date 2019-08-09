此内容发布于2019年8月9日 上午9:35

（法新社仰光9日综合外电报导）缅甸官员今天表示，雨季大雨在缅甸东部造成土石流，使得至少13人死亡，数十人受伤。目前水患已迫使全国数万民众逃离家园。

地区行政首长苗明东（Myo Min Tun，译音）表示，缅甸孟邦（Mon State）顺派孔村（Thae Pyar Kone，译音）今天一早爆发土石流，淹没16户民宅和1座寺院。

苗明东说：「至今已寻获13具尸体，另有27人被送往（孟邦首府）毛淡棉（Mawlamyine）的医院。」

救难团队将持续进行搜救直到今夜，以寻找更多生还者或遗体。

苗明东还说，首都仰光到毛淡棉的主要高速公路遭最高达1.8公尺的碎石堆掩盖，工人正尝试清除障碍。

猛烈暴雨造成缅甸各地河川溃堤，沿海地区也遭警告将出现高涨潮水。

空拍画面显示，缅甸西棠河（Sittaung River）溃堤后，东缅勃固省（Bago Region）的税仁镇（Shwegyin）淹成一座大湖，只能见到一些建筑物的屋顶，当地居民已携带家当乘救生船逃离。

缅甸官员表示，至少有3万民众逃离洪水，主要在勃固省、孟邦和克伦邦（Karen State），许多人在寺院避难。

联合国（UN）人道事务协调厅（OCHA）估计，近几周缅甸已有约8万9000人因洪水撤离，其中也有许多人稍后已能重返家园。（译者：张正芊/核稿：张佑之）

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