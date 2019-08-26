（法新社孟加拉巴鲁卡里25日电） 缅甸洛兴雅族女子卡敦两年前怀着身孕，逃离若开邦（Rakhine）家乡到邻国孟加拉，尽管当时她疲惫不堪，仍努力寻找安全的地方生下孩子，如今这个奇迹娃娃已经两岁。

卡敦（Rashida Khatun）当时与丈夫和3个孩子步行数小时后，搭船渡过凶险的大海，抵达孟加拉东南部。他们栖身当地道路旁，用树枝和塑胶防水布搭盖起临时屋顶。

靠着逃难到附近的洛兴雅妇女帮助，卡敦数小时后在倾盆大雨中产下儿子夏哈（Ahmad Shah）。夏哈的父亲塞里姆（Mohammad Selim）称这个孩子是「奇迹娃娃」。

29岁的卡敦告诉法新社：「尽管当时非常疲惫，我仍希望我的孩子可以安全出生。」她说：「大雨使我们所有人都全身湿透，我以为他会无法活下来。」

夏哈今天满两岁，也正是缅甸洛兴雅穆斯林大逃亡两周年。当时大约74万名洛兴雅人为了躲避缅甸对西部的残酷军事镇压，逃到孟加拉，只能挤在庞大而肮脏的难民营。

夏哈的诞生与家人的经历，令人想起这些无国籍穆斯林少数族群逃离家乡遭受的苦难。大约20万难民昨天纪念了这个日子。

在巴鲁卡里（Balukhali）难民营一间清真寺担任伊玛目的塞里姆表示：「那晚是阿拉拯救了我的孩子。」他又说：「我很高兴夏哈不需要经历当时的困境，有一天我将让他成为伊斯兰学者。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram